ЛНР обвинила ВСУ в увеличении числа обстрелов в Донбассе

Луганск, 27 февраля. Украина продолжает увеличивать количество ударов по Донбассу, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Командование Операции объединенных сил (ООС) усиливает обстрелы по территории ЛНР. Эскалация конфликта вновь происходит незадолго до начала переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил Филипоненко. В Луганске уверены, что целью провокаций является попытка дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения.

Ближайшее заседание ТКГ назначено на 3 марта. Филипоненко добавил, что за последние 24 часа территория Луганской Народной Республики была обстреляна пять раз.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 19 раз обстреляли ЛДНР, применяя гранатометы, минометы и другое вооружение.