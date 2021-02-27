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Новосибирский зоопарк опубликовал фото разговаривающих луговых собачек

Новосибирский зоопарк опубликовал фото разговаривающих луговых собачек

Новосибирск, 27 февраля. Удивительных грызунов из семейства беличьих показал своим подписчикам новосибирский зоопарк. На снимках можно увидеть луговых собачек, которые разговаривают на собственном языке.

Фотографии появились в группе зверинца в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники объяснили, что эти животные используют сложную систему вокальной коммуникации, чтобы описывать конкретных хищников.

Так, например, если луговая собачка заметит угрозу, то она встанет на задние лапы и издаст пронзительный крик. Так она не просто предупредит сородичей об опасности, но сможет объяснить, какой хищник к ним приближается.

Живут луговые собачки большими семейными группами, в которых действует сложная социальная иерархия. В семействах есть вожаки, подчиненные, часовые, защитники и няни. Колонии животных в процессе рытья тоннелей и нор строят настоящие подземные города.

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