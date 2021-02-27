Певица МакSим назвала причину многочисленных травм

Москва, 27 февраля. Певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, не стала юристом и тем самым не оправдала желаний своей мамы Светланы Викторовны. Звезда объяснила, в чем ее проблема.

Артистка стала гостьей шоу «Сегодня вечером» в студии Максима Галкина. Она поделилась воспоминаниями о своем детстве. С ранних лет МакSим прививали мысль, что внутренний мир человека важнее его внешности. Звезда никогда не считала себя красавицей, а самой любимой сказкой у нее был «Гадкий утенок».

Светлана Викторовна хотела, чтобы ее дочь получила высшее образование, нашла «стабильную» работу, вышла замуж и родила детей. МакSим видела себя в шоу-бизнесе. Певица рассказала Галкину, что у нее всегда отсутствовало чувство страха. Она считает это главной своей проблемой.

«Получаю много физических травм из-за занятий экстремальными видами спорта, ударяюсь часто головой и от этого больше пою. Вот шрам – это я ударилась головой об стол, от этого, собственно, и песни», — поделилась 37-летняя артистка.

МакSим 22 февраля впервые появилась на большой сцене после тяжелой болезни. Исполнительница боролась с последствиями страшной аварии. После ДТП она несколько месяцев провела в больнице, не могла встать из-за внутренних повреждений и головной боли.