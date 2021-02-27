ДНР потребует разъяснений от Киева о причинах блокировки гумпомощи в Донбасс

Донецк, 27 февраля. Киев должен дать разъяснения по вопросу блокирования поставок в Донбасс гуманитарной помощи МККК и ООН, заявили в делегации ДНР в Контактной группе.

Представители Донецкой Народной Республики подчеркнули, что из-за обстрелов украинской стороной пункта пропуска «Еленовка – Новотроицкое», который находится к югу от Донецка, были сорваны доставки гуманитарной помощи. ДНР потребует от Украины разъяснений на заседании Контактной группы, которое пройдет 3 марта 2021 года.

«Третьего марта на заседании Контактной группы наша делегация обязательно потребует от украинских представителей соответствующих объяснений», — подчеркнули в делегации ДНР.

Кроме этого, представители Донецкой Народной Республики связали действия Киева с его интересами, чтобы передвинуть линию соприкосновения КПВВ в Золотом. Таким образом ВСУ получат контроль над участком в 300 метров территории. И чтобы воплотить этот план в реальность, Украина начала шантажировать ЛНР и ДНР срывами поставок гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного красного креста.

Ранее ФАН писал, что представители ЛНР и ДНР сообщали, что украинские силовики 19 раз открывали огонь по территории народных республик Донбасса. Наблюдатели СЦКК ЛНР неоднократно жаловалось на массовые обстрелы стороны ВСУ на Горловском и Мариупольском направлении.