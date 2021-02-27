Курские бездомные животные теперь смогут обрести новые семьи в Бельгии

Курск, 26 февраля. В регионе недавно у бродячих собак появилась возможность обрести семью за границей — в Бельгии. В беседе с ФАН председатель Курской общественной зоозащитной организации «Право Жить» Екатерина Жильникова рассказала подробнее об этом проекте.

«Идея увозить собак в Бельгию принадлежит нашим волонтерам. У них там живут друзья и они тоже занимаются волонтерской деятельностью. Недавно они приезжали в Курск, увидели у нас собаку и не смогли остаться равнодушными», — делится она.

По ее словам, одна из курянок забрала с собой в Бельгию эту собаку и сразу нашла ей семью — пожилую европейскую пару. Зоозащитница отмечает, что они вместе обрели счастье.

Однако, как уточняет Екатерина Жильникова, отправка за границу российских бездомных животных имеет две стороны одной медали.

«В Москве есть люди, которые именно специализируются на этом. Их называют «отправлялки». Они отправляют заграницу большими партиями бездомных собак. Я лично никогда с этим не сталкивалась и не могу точно знать, как это все происходит, но мы всегда об этом задумывались», — рассказывает собеседница Федерального агентства новостей.

Организация «Добрый Город» занимается отловом и пристройкой бездомных животных. Волонтером приюта удалось определить одну из собак в Сиэтл. Ее забрала русская семья, проживающая в Америке.

В США не так легко забрать животное домой — там люди стоят в огромных очередях за ними и иногда им приходится ждать по несколько месяцев.

«В тех странах, где решена проблема с бездомными животными — не так просто взять собаку из приюта. Как бы то ни было, у них нет такой катастрофической ситуации с ними, как у нас. Здесь самое важное — отследить дальнейшую судьбу животного», — поделилась Екатерина Жильникова.

Она добавила, что слышала истории о том, как бездомных российских животных отправляли в европейские страны к новым семьям, а оказывалось, возможно, что их нелегально могли использовать для косметических и медицинских опытов.

По словам зоозащитницы, бездомные животные отдаются по договору, этому также предшествует общение с потенциальными хозяевами, и волонтеры, несомненно, отслеживают его дальнейшую судьбу. Однако делать это из Курска неудобно и, как отмечает специалист, хорошо иметь единомышленников в других странах, которые всегда смогут приехать в гости к животному и посмотреть, как ему живется.

«Условия и уровень жизни во многих странах выше, чем у нас в Курске. Уровень воспитания и культуры по отношению к домашним животным в европейских странах намного выше, чем у нас. То есть там к ним относятся, как к живым существам. В нашей стране, и, в частности, в Курске, большинство жителей деревень и районов относятся к животному, как к имуществу или вещи», — утверждает собеседница ФАН.

Она рассказывает, что, как в регионе, так и в стране, востребованность животных во много раз меньше, чем количество поступающих в приют ежемесячно: забирают от пяти до десяти собак, а поступают более 20.

Эксперт добавляет, что причиной тому является бесконтрольное перепроизводство животных, нет законодательного регулирования заводчицкой деятельности и ответственности за недобросовестное отношение к животным их же владельцев.

«А пока мы разгребаем последствия, а причины никто не хочет устранять и решать. Это все нужно делать на законодательном и федеральном уровне, вводить ответственность за недобросовестное отношение к животным, льготы для граждан, которые содержат стерилизованных животных», — заключила зоозащитница.

Ранее ФАН сообщал, что курские власти выделили пять миллионов рублей на отлов бездомных собак. Пойманных животных сначала стерилизуют, вакцинируют, оставят на передержку в приюте, и, если они не агрессивны, отпустят на волю.