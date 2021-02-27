В Севастополе появятся обновленные маршруты по самым красивым местам города-героя

Севастополь, 27 февраля. Концепцию второй очереди строительства зоны отдыха для жителей и гостей Севастополя ― Матросского бульвара ― поддержали депутаты законодательного собрания города.

Матросский бульвар ― первое благоустроенное для культурного отдыха и неспешных прогулок место в городе. При Украине здесь пытались построить многоэтажную гостиницу, уже даже были вырыты котлованы, вырубались деревья, но горожане отстояли историческое место и не дали застройщику развернуться.

В 2017 году на Матросском бульваре началась масштабная реконструкция, которая была выполнена полностью на средства меценатов. В августе 2020 года обновленный бульвар был представлен горожанам. И он им понравился. По данным губернатора Севастополя, всего за полгода работы бульвар уже посетили 350 тысяч жителей и гостей города.

Теперь в планах вторая очередь реконструкции, в ходе которой планируют продление прогулочной зоны на территорию между Матросским бульваром и Синопской лестницей. По сути, это будет новое благоустроенное пространство города, но с бульваром это будет единый ансамбль.

На территории планируется воссоздать павильоны для игры в бильярд, установить площадки для сувенирной продукции или уличной художественной галереи, создать небольшую концертную площадку. Вблизи Синопской лестницы планируется установить гранитный пьедестал с бронзовой плитой, которая расскажет об одноименном сражении.

«В данной концепции применяются современный подход и необычные для исторического центра города проектные решения. Но я полностью поддержала концепцию, особенно понравились перголы, беседки. В то же время будет объект о Синопском сражении. Ранее мы при реконструкции Большой Морской вели жаркие дискуссии с некоторыми участниками архитектурного совета, но, как оказалось после реализации, мое мнение нашло подтверждение у значительной части жителей города», — рассказала ФАН участница архитектурного совета, генеральный директор архитектурной компании «Приоритет» Людмила Борденюк.

Концепцию благоустройства второй очереди Матросского бульвара местные парламентарии поддержали накануне единогласно. Эскизное предложение можно посмотреть по ссылке.