Композитор Людмила Лядова попала в больницу с 75% поражения легких

Москва, 27 февраля. Народная артистка РСФСР, композитор и пианистка Людмила Лядова попала в больницу с коронавирусом. У нее серьезно поражены легкие.

О госпитализации 95-летней Лядовой сообщил ее представитель Виталий Мирошников. Он отметил, что болезнь у пианистки протекает довольно тяжело.

«Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%», — рассказал Мирошников ТАСС.

Людмила Лядова является автором музыки к более чем 800 песням. Она является лауреатом нескольких премий и почетных наград. Песни авторства композитора исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и другие звезды эстрады.

Коронавирус перенесли уже многие известные артисты. Внук Эдиты Пьехи Стас отмечал, что бережет свою именитую бабушку от COVID-19, поэтому пока старается с ней не контактировать.