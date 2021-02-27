«Тайный» визит: что обсуждал глава МИД Ирака на переговорах в Тегеране

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Информагентства отмечают, что визит был необъявленным, и подчеркивают, что встреча прошла на фоне авиаудара США по проиранской группировке в Сирии.

Глава МИД Ирака прибыл в Тегеран с необъявленным визитом https://t.co/4uhhLdrHTl pic.twitter.com/bfpI4qjyzM — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 27, 2021

«Необъявленной» поездку Фуада Хусейна назвало агентство Anadolu. На деле же в арабоязычном разделе сайта иракского МИД поездка была заранее анонсирована.

«Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн завтра совершит однодневный официальный визит в Исламскую республику Иран, в течение которого он проведет встречи с высокопоставленными лицами. Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям между Багдадом и Тегераном. Стороны обсудят ситуацию на региональном уровне и пути достижения баланса во избежание напряженности», — говорится в релизе пресс-службы МИД Ирака от 26 февраля.

Иранские прокси под ударом США

Главной темой встречи стали авиационные удары США по позициям проиранских группировок в сирийской провинции Дейр-эз-Зор вблизи границы с Ираком. В ночь с 25 на 26 февраля самолеты сил Международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, атаковали позиции проиранских формирований иракского ополчения «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сеййид аш-Шухада».

«Жестокие удары США в Сирии были частью попыток возродить организованный терроризм. Иран и другие страны, борющиеся с экстремизмом, не позволят аффилированным с терроризмом исламистам снова возродиться в регионе», — заявил Али Шамхани.

Глава Совбеза Ирана напомнил о законе о высылке иностранных вооруженных сил, который был принят иракским парламентом. Шамхани заявил, что отсрочка в реализации этого закона приведет к эскалации напряженности в регионе.

В свою очередь Фуад Хусейн рассказал о последних политических событиях, а также о мерах в области обеспечения безопасности в Ираке.

«Тайна» визита

Реальные цели визита главы МИД Ирака выглядят туманными. Заявления секретаря Совбеза Ирана говорят о том, что Тегеран мог потребовать от Багдада закрыть страну для коалиционных войск.

При этом ответы иракского министра похожи на попытку оправдаться и заявить о центральной роли Багдада в обеспечении безопасности в регионе.

«Хусейн также особо выделил усилия Ирака по обеспечению безопасности и стабильности как основы экономического развития и благосостояния», — отмечается в сообщении по итогам встречи в Тегеране.

18 февраля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об увеличении контингента Североатлантического альянса в Ираке по приглашению официального Багдада. Количество военнослужащих Альянса в регионе планируется увеличить с 500 до 4 000 человек. Детали этого решения согласованы с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«Мы расширим зоны охраны и увеличим количество охранных подразделений», — отметил Йенс Столтенберг.

Ministers decided to expand @IraqNato mission to support local forces in their fight against terrorism. We'll increase from 500 to around 4000 personnel & include more security institutions & areas. #NATO's mission will continue in full consultation with #Iraq's government. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 18, 2021

Увеличение контингента НАТО не могло не обеспокоить Тегеран. Авиационный удар коалиции по ополченцам «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сеййид аш-Шухада» может говорить о том, что реальной целью увеличения количества войск Альянса является борьба с проиранскими прокси, которые стоят на острие борьбы с террористическим подпольем «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.