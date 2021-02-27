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Экономика

Глава Ассоциации российских банков Тосунян объяснил сокращение выдачи кредитных карт

Глава Ассоциации российских банков Тосунян объяснил сокращение выдачи кредитных карт

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил ФАН, что уменьшение выдачи банками кредитных карт ни в коей мере не говорит об их возрастающем недоверии к клиентам.

Доктор юридических наук, член-корреспондент и академик РАН в эксклюзивном интервью прокомментировал информацию о том, что в прошедшем месяце российские банки заметно сократили выдачу кредитных карт.

«Причина тут другая — кредитные карты к вопросу доверия или недоверия не имеют такого прямого отношения, — заверил Тосунян. — Просто современные возможности платежных систем расширяются. И интернет-банкинг позволяет уже иметь не по нескольку карт, а всего по одной карте или по две».

По словам собеседника ФАН, все это помогает любые финансовые операции проводить через соответствующую систему быстрых платежей. В первую очередь, переводить деньги с одного своего или чужого счета на другой.

«Вот у меня было много карт, но какие-то из них практически потеряли свою актуальность, — пояснил глава АРБ. — Поэтому я оставил одну-две карты, и, если мне надо какой-то из них воспользоваться, я просто могу перевести на нее деньги через СБП».

Есть еще и другие существенные плюсы данной ситуации, отметил Тосунян. Во-первых, меньше вероятность потерять эти карты, во-вторых, меньше рисков для хакерской атаки, потому что на этой карте можно держать минимум средств.

«При необходимости оплаты большей суммой сбрасываешь деньги со счета, и спокойно расплачиваешься картой, — сказал собеседник ФАН. — И это, конечно, приводит к существенному сокращению выдаваемых карт. Потому что у людей уже нет в них серьезной потребности».

С кредитными картами сейчас происходит та же ситуация, что раньше с наличными, которые мы все считали главным инструментом для платежей, привел президент АРБ красноречивый пример.

«Потом наличные заменили карты, а их уже заменяют интернет-банкинг и система быстрых платежей, — подчеркнул Тосунян. — Так что все это нисколько не говорит о каком-то якобы снижении доверия к клиентам. С другой стороны, у нас, конечно, есть проблемы закредитованности населения. Но это не есть прямая связь с тем, что мы сейчас видим».

В общем, речь идет о том, на что есть спрос, на то банки и реагируют, пояснил собеседник ФАН. Поэтому идет не бурный рост выдачи карт, а наоборот, некое сокращение.

«В этом смысле, надо сказать, Россия несколько опережает многие другие страны, — заявил Тосунян. — Потому что у нас интернет-банкинг — один из наиболее развитых, по сравнению даже с самыми развитыми европейскими государствами».

Ранее стало известно, что отечественные банки в прошлом месяце выдали клиентам почти в два раза меньше кредитных карт, чем в декабре 2020-го.

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