Глава Ассоциации российских банков Тосунян объяснил сокращение выдачи кредитных карт

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил ФАН, что уменьшение выдачи банками кредитных карт ни в коей мере не говорит об их возрастающем недоверии к клиентам.

Доктор юридических наук, член-корреспондент и академик РАН в эксклюзивном интервью прокомментировал информацию о том, что в прошедшем месяце российские банки заметно сократили выдачу кредитных карт.

«Причина тут другая — кредитные карты к вопросу доверия или недоверия не имеют такого прямого отношения, — заверил Тосунян. — Просто современные возможности платежных систем расширяются. И интернет-банкинг позволяет уже иметь не по нескольку карт, а всего по одной карте или по две».

По словам собеседника ФАН, все это помогает любые финансовые операции проводить через соответствующую систему быстрых платежей. В первую очередь, переводить деньги с одного своего или чужого счета на другой.

«Вот у меня было много карт, но какие-то из них практически потеряли свою актуальность, — пояснил глава АРБ. — Поэтому я оставил одну-две карты, и, если мне надо какой-то из них воспользоваться, я просто могу перевести на нее деньги через СБП».

Есть еще и другие существенные плюсы данной ситуации, отметил Тосунян. Во-первых, меньше вероятность потерять эти карты, во-вторых, меньше рисков для хакерской атаки, потому что на этой карте можно держать минимум средств.

«При необходимости оплаты большей суммой сбрасываешь деньги со счета, и спокойно расплачиваешься картой, — сказал собеседник ФАН. — И это, конечно, приводит к существенному сокращению выдаваемых карт. Потому что у людей уже нет в них серьезной потребности».

С кредитными картами сейчас происходит та же ситуация, что раньше с наличными, которые мы все считали главным инструментом для платежей, привел президент АРБ красноречивый пример.

«Потом наличные заменили карты, а их уже заменяют интернет-банкинг и система быстрых платежей, — подчеркнул Тосунян. — Так что все это нисколько не говорит о каком-то якобы снижении доверия к клиентам. С другой стороны, у нас, конечно, есть проблемы закредитованности населения. Но это не есть прямая связь с тем, что мы сейчас видим».

В общем, речь идет о том, на что есть спрос, на то банки и реагируют, пояснил собеседник ФАН. Поэтому идет не бурный рост выдачи карт, а наоборот, некое сокращение.

«В этом смысле, надо сказать, Россия несколько опережает многие другие страны, — заявил Тосунян. — Потому что у нас интернет-банкинг — один из наиболее развитых, по сравнению даже с самыми развитыми европейскими государствами».

Ранее стало известно, что отечественные банки в прошлом месяце выдали клиентам почти в два раза меньше кредитных карт, чем в декабре 2020-го.