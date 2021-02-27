Киевляне вспомнили о счастливом советском детстве под видео о процветающей Алуште

Киев, 27 февраля. Украинцев поразил видеоролик с кадрами Алушты, опубликованный на YouTube блогерами из Крыма. Жители Незалежной вспомнили о счастливом детстве во времена Советского Союза.

В комментариях к ролику, опубликованному на YouTubeканале "КРЫМ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ", украинцы отметили неописуемую красоту города-курорта и поблагодарили видеоблогеров за проделанную работу. Кадры солнечной Алушты напомнили им о счастливом детстве, когда граждане массово проводили отпуска в Крыму.

«Спасибо вам большое, думал весь Крым объездил. Для себя выбрал Тарханкут» , — написал житель Украины.

Он добавил, что рано или поздно покажет своей восьмилетней дочери необыкновенные пейзажи полуострова, которые трудно описать словами.

«Очень люблю Крым, его невозможно не любить», — поделился эмоциями другой украинец.

Еще один интернет пользователь отметил, что не имеет возможности посмотреть весь полуостров из-за отсутствия автомобиля. Но благодаря таким видеороликам он осуществляет свою мечту.

Ранее крымский блогер показал, как в Севастополе происходит процесс подготовки к запуску водозабора на реке Бельбек.