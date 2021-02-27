Госдеп США использует годовщину убийства Немцова для продвижения своих идей

Вашингтон, 27 февраля. Американский Госдепартамент использовал годовщину смерти политика Бориса Немцова, чтобы в очередной раз продвинуть свои антироссийские тезисы.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Америка подтверждает «стойкую приверженность правам человека и основным свободам».

«Вспоминая Немцова, мы глубоко обеспокоены растущей нетерпимостью российского правительства ко всем формам независимого выражения мнений», — отмечается в сообщении американского госсекретаря.

Кроме того, в речи Блинкена указывается, что якобы «выступающие в защиту своих свобод и демократии в России продолжают становиться целью нападений и убийств».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что исполнители и заказчики убийства Немцова найдены. Они привлечены к ответственности, отбывая тюремный срок.