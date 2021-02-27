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Госдеп США использует годовщину убийства Немцова для продвижения своих идей

Госдеп США использует годовщину убийства Немцова для продвижения своих идей

Вашингтон, 27 февраля. Американский Госдепартамент использовал годовщину смерти политика Бориса Немцова, чтобы в очередной раз продвинуть свои антироссийские тезисы.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Америка подтверждает «стойкую приверженность правам человека и основным свободам».

«Вспоминая Немцова, мы глубоко обеспокоены растущей нетерпимостью российского правительства ко всем формам независимого выражения мнений», — отмечается в сообщении американского госсекретаря.

Кроме того, в речи Блинкена указывается, что якобы «выступающие в защиту своих свобод и демократии в России продолжают становиться целью нападений и убийств».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что исполнители и заказчики убийства Немцова найдены. Они привлечены к ответственности, отбывая тюремный срок.

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