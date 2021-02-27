Биолог объяснил, какие последствия могут быть после перенесенного COVID-19

Москва, 27 февраля. Последствия от перенесенного коронавируса не носят специфический характер. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Проблемы со здоровьем, возникающие в результате заболевания коронавирусной инфекцией, можно и нужно решать. В случае с молодыми людьми этот процесс происходит гораздо легче, чем у пожилых. При этом у мужчин осложнения чаще всего наблюдаются во время острой фазы.

«А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить. В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое», — рассказала Баранова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT.

По словам биолога, коронавирус однако не делает ничего специфического и не обладает чем-то общим. Он наносит удар там, где организм наиболее уязвим.

Главврач ГКБ №52 в Москве Марьяна Лысенко тоже прокомментировала происходящие после COVID-19 в организме пациентов изменения. Так, зачастую жалобы поступают на мультисистемный воспалительный синдром.