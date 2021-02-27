Провальная президентская кампания обошлась Канье Уэсту в 12 миллионов долларов

Вашингтон, 27 февраля. Американский рэпер Канье Уэст потратил 12 миллионов долларов на президентскую кампанию. Об этом сообщило издание People со ссылкой на собственный источник.

Американский хип-хоп-артист вложил в свою президентскую кампанию 12 миллионов долларов из личных средств. Всего предвыборный штаб Канье Уэста потратил 13,2 миллиона долларов.

Большую часть денег артист потратил на попытки попасть в избирательный бланк в большинстве штатов. Проблем добавило и то, что рэпер поздно объявил о начале предвыборной кампании и пропустил окончание регистрации.

Заявку на участие в выборах президента США Канье Уэст подал в августе прошлого года. В результате за него можно было проголосовать лишь в 12 штатах, в которых он набрал около 66 тысяч голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что демократы и противники экс-президента США Дональда Трампа могли фальсифицировать выборы главы государства с помощью заговоров.