Банки выдали россиянам ипотеку на рекордные сроки в январе

Москва, 27 февраля. Жители России в январе 2021 года поставили рекорд по среднему сроку ипотечного кредита. Об этом стало известно из информации Центрального банка Российской Федерации.

Россияне в среднем брали кредит на 227,8 месяца, или на 19 лет, передает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора. Показатель стал максимальным за весь период подсчетов, начиная с 2018 года. Средний срок жилищного займа стабильно растет с октября, когда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года повысился до 225,1 месяца.

Российские банки в январе традиционно снизили кредитование: объем выдачи ипотеки оказался в два раза ниже, чем в декабре, и составил 259,5 миллиарда рублей. Одновременно продолжил рост общий портфель жилищных ссуд, достигнув отметки в 9,16 триллиона рублей.

Юрист Алексей Петропольский ранее раскрыл журналистам, какие манипуляции могут использовать российские кредитные организации, чтобы навязать свои продукты гражданам с ипотекой. К примеру, банк способен предложить свою страховую компанию, услуги которой могут быть значительно дороже, чем у сторонней фирмы.