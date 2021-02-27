МИД ДНР: Киев может прибегнуть к очередной «военной авантюре» в Донбассе

Донецк, 27 февраля. Подавление оппозиции властями на Украине может свидетельствовать о подготовке новой военной авантюры в Донбассе, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, последние шаги украинского правительства могут привести к росту насилия на неподконтрольных Киеву территориях. При этом Никонорова отметила, что ЛНР и ДНР готовы к любому развитию событий.

«Подавление оппозиции, захват контроля над информационным пространством, непрекращающиеся провокации на линии соприкосновения – что это, если не подготовка к новой военной авантюре? Очевидно, ими уже забыт печальный опыт предыдущих авантюр, закончившихся полным фиаско», — заявила глава МИД ДНР.

Напомним, что в начале текущего месяца украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о закрытии оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK на пять лет. Отмечается, что в отношении владельца этих СМИ Тараса Козака по решению СНБО были введены санкции.

Ранее член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш заявил, что Киев в ближайшие десять лет сможет вернуть под свой контроль Донбасс.