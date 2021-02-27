Экс-депутат Рады: США создали «украинский проект» для сдерживания России

С 2014 года Украина является американским «проектом», который используют для сдерживания развития России. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов страны Оксаны Маркаровой послом в США. И вот новоиспеченный дипломат уже потребовала от Вашингтона помощи с Планом действий по членству в НАТО (ПДЧ), а также с усилением обороноспособности украинского государства. По ее словам, Европейский союз и Соединенные Штаты так же обязаны продолжать давить на Россию до того момента, пока Москва «не изменит свое поведение».

«Мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получения ПДЧ и наше вступление в Альянс стало реальностью быстрее. Третье — это помощь в повышении способности наших вооруженных сил и системы безопасности», — добавила она.

Дипломат отметила, что вступление Украины в Североатлантический альянс сейчас является одним из важных приоритетов для будущего страны. Она рассчитывает на поддержку со стороны США в этом вопросе. Вместе с тем украинский посол подчеркнула, что Украина по-прежнему нуждается в военной помощи, а также в безопасности.

Проект «Украина»

Украинский политик Алексей Журавко прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей обращение Оксаны Маркаровой к Западу с просьбой ввести очередные ограничения против России. По его словам, США создали «украинский проект» для сдерживания Российской Федерации.

«С 2014 года Украина является проектом США, длительность которого направлена на сдерживание развития России. Мы должны помнить о том, что сегодня украинское государство превратилось в страну с антироссийской риторикой. Замечу, выступление Оксаны Маркаровой — официальное обращение Украины к США с просьбой предоставить Киеву вооружение, технику и оборудование», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Журавко рассказал и о том, почему президент США Джо Байден до сих пор не связался с официальными украинскими властями. Экс-депутат Рады считает, что американцы выбирают себе лучшего союзника для борьбы с Россией.

«Как мы знаем, официальные киевские власти до сих пор не поговорили с президентом США Джо Байденом. А все из-за того, что новый глава Белого дома еще не выбрал, с кем он будет иметь деловые отношения — с Зеленским, Порошенко или третьей силой. С кем бы Байден ни провел переговоры, их итог закономерен — усиление антироссийской риторики. Но чтобы президент США побыстрее выделил Украине средств, киевские дипломаты и делают подобного рода заявления», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский дипломат Оксана Маркарова не смогла назвать дату визита президента США Джо Байдена в Киев, но указала на подготовку к разговору с руководством Незалежной.