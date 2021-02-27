«Зенит» потерял очки в домашнем матче 20-го тура РПЛ против «Ростова»

Санкт-Петербург, 27 февраля. Подопечные Сергея Семака упустили победу в домашнем поединке чемпионата России по футболу против «Ростова». Матч прошел на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» и «Ростов» провели первый после зимней паузы матч РПЛ. Счет на 44-й минуте открыл игрок гостей Али Соу, воспользовавшийся ошибкой голкипера и защиты хозяев.

После перерыва с поля за грубый фол был удален Максим Осипенко. Вскоре «Зенит» сравнял счет. Мяч в свои ворота отправил Николай Поярков. Через пять минут подопечные Сергея Семака вышли вперед усилиями Далера Кузяева. Незадолго до финального свистка Соу сделал дубль. Лучшим игроком матча был признан голкипер «Ростова» Сергей Песьяков.