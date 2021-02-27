Экономисты перечислили риски для России в 2021 году

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings назвали три главных риска для российской экономики, за которыми стоит следить в 2021 году: ужесточение санкций, разбалансировка макрополитики и внутриполитическая волатильность.

Как сообщает РБК, ухудшение материального благосостояния в России на фоне пандемии, карантинных ограничений может привести к тому, что макрополитика станет слабее. Это может привести к разбалансировке макрофинансовых показателей.

Кроме того, аналитики отметили, что текущий рейтинг уже учитывает вероятность умеренного ужесточения санкций со стороны США, но России удается абсорбировать этот риск без ущерба для рейтинга.

Экономист Павел Медведев в комментарии ФАН оценил выводы аналитиков. Эксперт назвал значимыми указанные риски, а также указал еще на один фактор.

«Все три фактора значимы. Еще один важный фактор, который не был назван, — мы уже лет 30 обещаем себе слезть с нефтяной иглы. Запад же молчит, но слезает: в прошлом году Европа впервые произвела на возобновляемых источниках электричества больше, чем на ископаемых», — отметил Медведев.

Экономист Вячеслав Зайченко также согласился с выводами аналитиков относительно санкций и разбалансировки макрополитики, но счел субъективный третий риск.

«Третий пункт я не могу оценивать, потому что это субъективное мнение, на него нет аргументации в виде материальной статистки. С первыми двумя пунктами я соглашусь, это правда», — сказал эксперт.

Кроме того, экономист назвал еще два риска для российской экономики в 2021 году.

«После пандемии у нас была серьезная просадка экономики с точки зрения малого и среднего бизнеса — это надежный средний класс, который обеспечивает стабильность экономики. Второй момент — это падение потребительского спроса», — добавил Зайченко.

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