Варшава, 27 февраля. Известная нефтегазовая компания «Роснефть» прекратила поставки углеводородов двум крупным польским компаниям, что грозит Варшаве новыми трудностями.

Об этом стало известно из материала издания Myśl Polska. Эксперты убеждали поляков в неизбежности этого события, выставляя виноватой Москву.

С начала года «Роснефть» остановила поставки сырья компании «Лотос», а с февраля прекратила работу с «Орленом». Таким образом, Польша «добилась успеха» и стратегического перелома в так называемой «диверсификации» поставок.

«Не нужно, впрочем, никаких слухов, чтобы понимать, что российская нефть обеспечивает Польше хороший доход», — пишет «ИноСМИ» со ссылкой на польское издание.

Из импорта российского сырья Варшава извлекала финансовую выгоду и могла обрести превосходство над конкурентами: местные предприятия адаптированы к использованию нефти из РФ. Польша зарабатывала и на географической близости, так как стоимость транспортировки сводилась к минимуму.

Таким образом, в результате потери поставок «Роснефти» страна получила весьма сомнительную выгоду. Российская нефть обладает наибольшим спросом и лучшей ценой, признает автор статьи. Польша отказывается от этих преимуществ, следуя стратегической цели — «освободиться от зависимости». Причем все выставляется так, что это «Роснефть» требует больше денег за поставку нефти, а не Варшава отворачивается от Москвы. В итоге Россия просто предложит особые условия по поставкам топлива тем, кто действительно хочет вести сотрудничество. А у польских компаний еще больше будет падать доход, подытожили в издании.

Ранее Польша объединилась с Украиной в попытках противостоять строительству российского трубопровода «Северный поток — 2». Главы МИД двух стран обратились с соответствующей просьбой к президенту США Джо Байдену, передает ФАН.