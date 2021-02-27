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Варшава обеспокоена окончанием поставок нефти из России

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Варшава обеспокоена окончанием поставок нефти из России

Варшава, 27 февраля. Известная нефтегазовая компания «Роснефть» прекратила поставки углеводородов двум крупным польским компаниям, что грозит Варшаве новыми трудностями.

Об этом стало известно из материала издания Myśl Polska. Эксперты убеждали поляков в неизбежности этого события, выставляя виноватой Москву.

С начала года «Роснефть» остановила поставки сырья компании «Лотос», а с февраля прекратила работу с «Орленом». Таким образом, Польша «добилась успеха» и стратегического перелома в так называемой «диверсификации» поставок.

«Не нужно, впрочем, никаких слухов, чтобы понимать, что российская нефть обеспечивает Польше хороший доход», — пишет «ИноСМИ» со ссылкой на польское издание.

Из импорта российского сырья Варшава извлекала финансовую выгоду и могла обрести превосходство над конкурентами: местные предприятия адаптированы к использованию нефти из РФ. Польша зарабатывала и на географической близости, так как стоимость транспортировки сводилась к минимуму.

Таким образом, в результате потери поставок «Роснефти» страна получила весьма сомнительную выгоду. Российская нефть обладает наибольшим спросом и лучшей ценой, признает автор статьи. Польша отказывается от этих преимуществ, следуя стратегической цели — «освободиться от зависимости». Причем все выставляется так, что это «Роснефть» требует больше денег за поставку нефти, а не Варшава отворачивается от Москвы. В итоге Россия просто предложит особые условия по поставкам топлива тем, кто действительно хочет вести сотрудничество. А у польских компаний еще больше будет падать доход, подытожили в издании.

Ранее Польша объединилась с Украиной в попытках противостоять строительству российского трубопровода «Северный поток — 2». Главы МИД двух стран обратились с соответствующей просьбой к президенту США Джо Байдену, передает ФАН.

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