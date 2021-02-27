Пашинян продолжит настаивать на увольнении начальника Генштаба ВС Армении

Ереван, 27 февраля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается повторно отправить президенту Армену Саркисяну проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна.

Президент Армении Армен Саркисян не подписал проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна и вернул документ его автору — премьер-министру Николу Пашиняну. Глава государства, как сообщило Федеральное агентство новостей, убежден, что армия должна быть политически нейтральной. Пашинян не собирается сдаваться и намерен снова направить этот же документ на подпись президенту.