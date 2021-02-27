Доктора Мясникова «заставили» окунуться в снег в прямом эфире

Москва, 27 февраля. Пользу закаливания продемонстрировал известный врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ему буквально «приказали» это сделать.

Телеведущий в прямом эфире телеканала «Россия-1» указал на то, что уже давно обещал показать процесс закаливания снегом. Однако идея принадлежит не Мясникову. Его буквально «в приказном порядке» отправили показывать на себе пользу холодной воды и снега для тела. В студию вынесли квадратную емкость со снегом, после чего врач снял одежду и окунулся в него.

«Вы попробуйте. Это действительно огромное наслаждение», — заявил телеведущий.

Холодная вода, по словам Мясникова, приносит человеку больше удовольствия, чем теплая. После завершения процедур врач с иронией отметил, что зрители могут счесть его «сумасшедшим».

Известная российская певица Алена Свиридова считает закаливание главным рецептом молодости. Она каждый день обливается холодной водой и всем рекомендует пользоваться этим секретом.