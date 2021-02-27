Создатель третьей российской вакцины от COVID-19 «КовиВак» назвал ее главные особенности

Москва, 27 февраля. Особенности и технологию создания третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» описал разработчик препарата.

Особенности разработки этой вакцины заключаются в том, что для ее создания использовали классическую технологию, которая известна порядка 70 лет. Для этого требовалось получить живой доступ к вирусу, объяснил на канале в YouTube директор по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Константин Чернов.

Ученые собрали более 600 образцов в течение апреля и выбрали тот, который лучше всего подходит для производства вакцины. Летом специалисты начали проведение клинических испытаний. Вакцина создана из уничтоженных частиц вируса. Большинство других препаратов разработаны на основе генно-инженерных технологий, которые ранее не применялись в этой сфере. Они позволяют заблокировать входные ворота для вируса. «КовиВак», в свою очередь, будет создавать барьер, аналогичный природному. В ближайшее время ученые проведут третью фазу клинических исследований, которые покажут уровень безопасности для уязвимых групп населения.

До этого Минобрнауки РФ анонсировало запуск массовой вакцинации препаратом «КовиВак» в марте. Первые 120 тыс. доз вакцины поступят в гражданский оборот.