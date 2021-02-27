Рондон выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ с «Локомотивом»

Москва, 27 февраля. Венесуэльский нападающий Саломон Рондон попал в стартовый состав ЦСКА на матч 20-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Тренерские штабы «Локомотива» и ЦСКА определили 11 игроков, которые начнут в старте столичное дерби. В составе «железнодорожников» с первых минут сыграют Гильерме, Чорлука, Пабло, Рыбус, Рыбчинский, Жемалетдинов, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, а также Камано.

Тренеры ЦСКА включили в основу нападающего Саломона Рондона, который перешел в клуб зимой, а ранее выступал в составе петербургского «Зенита» и казанского «Рубина». Кроме того, с первых минут за «красно-синих» сыграют Помазун, Фернандес, Магнуссон, Васин и Щенников, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон и Влашич. Матч между ЦСКА и «Локомотивом» начнется в 19:00 на стадионе «РЖД Арена».