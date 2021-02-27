Идея ограничить экспорт удобрений не нашла поддержки Минпромторга

Москва, 27 февраля. Ограничения экспортных поставок минеральных удобрений приведут к потере конкурентоспособности российской продукции и рискам снижения ее производства.

Такой позиции придерживается Минпромторг РФ, несмотря на планы фермеров добиваться экспортных пошлин на минеральные удобрения, если они резко начнут дорожать на внутреннем рынке.

По данным ведомства, производители сейчас выполняют условия поставок, в том числе по предупреждению резких сезонных колебаний цен и их удержанию на уровне ниже экспортных. Разница со стоимостью поставок за границу достигает 20% и более. В то же время роль трейдеров и дилеров в ценообразовании до конца не определена.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет факты завышения цен на минеральные удобрения. Результаты станут известны в первой декаде марта, и при необходимости будут приняты меры реагирования.

В прошлом году производство удобрений в России выросло на 5,5% и достигло почти 55 млн тонн. По данным Росстата, в декабре аммиачная селитра подорожала на 5% по отношению к ноябрю, азот, фосфор и калий — на 4,9%, аммофос — на 2,9%.