Косовские сербы получат денежную помощь от Белграда

Белград, 27 февраля. Выступая в эфире национального телеканала РТС, директор сербской правительственной Канцелярии по делам Косово и Метохии Петар Петкович сообщил о состоявшейся встрече президента Сербии Александра Вучича с представителями сербской общины из Косово.

Данас смо у Kуршумлији са председником Србије @avucic, министрима у Влади и политичким и институционалним представницима Срба са KиМ разговарали о актуелној политичкој, безбедносној и економској ситуацији у нашој јужној покрајини. pic.twitter.com/Ck72oXjKgE — Петар Петковић (@PetkovicPetar) February 26, 2021

Глава канцелярии отметил, что в рамках беседы обсуждались «конкретные планы» сторон на будущее. После мероприятия Вучич пообещал, что Белград окажет финансовую помощь всем остающимся в крае сербам.

«Это конкретная борьба за сербские жизненные интересы. С президентом Вучичем мы договорились о полной реконструкции клинического центра в Косовской Митровице, о строительстве новой больницы в Грачанице. Будет полностью выстроено новое шоссе Яринье — Косовская Митровица со всем сопутствующим дорожным оснащением», — отметил Петкович.

В планах сербских властей — строительство новых детских садов в Косово, а также университетского центра стоимостью семь миллионов евро в Косовской Митровице.

Белград намерен вложить дополнительные финансовые средства в открытие малых и средних предприятий в регионе. Совместно с министерством сельского хозяйства страны достигнута договоренность о выделении средств на субсидирование закупки тракторов и другого необходимого сельскохозяйственного оборудования для населения, 80 процентов которого живет в селах и занимается земледелием.

Кроме того, каждый неработающий серб на территории Косово и Метохии получит денежную помощь от государства в размере 200 евро. Остальные косовские сербы, включая детей, получат по 100 евро. Финансовая помощь, вероятнее всего, поступит уже в мае текущего года.