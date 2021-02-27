Директор Иланы Юрьевой прокомментировала состояние актрисы после операции на ноге

В интервью корреспонденту ФАН Анна Скибина, директор звезды шоу «Уральские пельмени» Иланы Юрьевой, рассказала о состоянии сбитой в Сочи на горнолыжном треке актрисы.

«Она сейчас в Москве в больнице, вчера прилетела. Травму она получила в четверг, 25 февраля. В нее врезался мужчина, он скатывался на большой скорости и не смог свернуть. Она стояла и не двигалась, когда это произошло. У нее треснул шлем, порвалась куртка. В результате была сломана нога, в районе щиколотки. Перелом сложный, врачи сказали, что гипс не поможет, поэтому нужно вставить туда металлические штыри, которые помогут сращиванию кости. Эту операцию ей сделали сегодня ночью. Она лежит, не ходит, и неизвестно, сколько еще она не будет вставать», — поделилась деталями Скибина.