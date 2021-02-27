Во Франции разбили и подожгли полицейскую машину

Мюлуз, 27 февраля. Два преступника подожгли автомобиль полиции во французском городе Мюлуз, который находится на северо-востоке страны. Они задержаны правоохранительными органами.

Неизвестные сначала разбили окна в машине, а затем кинули в пустой салон бутылку с воспламеняющейся жидкостью. В результате транспортное средство загорелось. В автомобиле в этот момент никого не было.

По данным газеты, автомобиль был припаркован возле комиссариата. Злоумышленников удалось поймать практически сразу. О том, почему они решили поджечь машину, не сообщается. Все обстоятельства уточняются.

Охранник рыбзавода на Камчатке сжег товарища из-за любимого фильма, сообщал ФАН. Подозреваемый ранил ножом своего сменщика, затем взял канистру с бензином, облил им мужчину и поджег. Сотрудник скончался от полученных ожогов на месте.