Ростовский зоопарк скоро покажет посетителям белого медвежонка

Ростов-на-Дону, 27 февраля. Медвежонок, родившийся в ростовском зоопарке еще в ноябре, появился в вольере, но ненадолго. Сотрудники зоопарка опасаются за его здоровье и ждут выхода малыша весной.

Посетители вскоре смогут увидеть нового жителя зверинца — белого медвежонка. Совсем недавно малышу исполнилось три месяца, он заметно подрос, стал очень активным, рассказала заведующая отделом хищных животных ростовского зоопарка Нина Дудина.

Сразу после рождения малыш находился под присмотром своей большой мамы-медведицы в берлоге. Чтобы не беспокоить медведицу с ее детенышем, сотрудники зоопарка наблюдают за ними при помощи камер видеонаблюдения. Увидеть белого медвежонка посетители смогут уже весной, с наступлением теплоты.

Появление медвежонка на свет в зоопарке Ростова-на-Дону стало большим событием, так как хищники размножаются неохотно. В зоопарке белый медведь родился впервые спустя 32 года.