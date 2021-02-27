Сбитая неизвестным актриса шоу «Уральские пельмени» собирается в Петербург

Москва, 27 февраля. Сбитая неизвестным актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева уже на следующей неделе приедет в Санкт-Петербург. Визит она должна нанести по запросу полиции Центрального района города. По словам артистки, ее пригласили сотрудники отдела полиции для участия в мероприятиях в рамках проводимой проверки.

Ранее ФАН писал, что сбитая неизвестным актриса шоу «Уральские пельмени» перенесла операцию. Сейчас Илана Юрьева находится в одной из московских больниц и приходит в себя. Врачи говорят, что перелом сложный, и на восстановление потребуется время.