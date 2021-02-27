В Ялте пояснили, почему не появились спортплощадки и тренажеры на Приморском пляже

Ялта, 27 февраля. Летом 2019 года в Ялте открыли реконструированный Приморский пляж и благоустроенный Приморский парк им. Юрия Гагарина рядом с ним.

Реконструкция началась осенью 2018 года, кое-какие работы доделывали и в 2020-м. Но основная часть проекта была выполнена к 2019-му. Строители снесли все старые конструкции от бывших магазинчиков и кафе, частично демонтировали стены, сняли слой щебня и уложили новый.

Набережная для променада у пляжа стала очень красивой. Однако, как оказалось, здесь не появились те объекты, которые были обещаны инвестором. В частности, как рассказали ФАН местные жители и общественники, когда несколько лет назад шла речь о реконструкции, заявлялось, что здесь, кроме всего прочего, появятся уличные тренажеры и спортплощадки. Но, по словам ялтинцев, новых спортивных зон нет.

Реконструкция велась силами и за счет инвестора ООО «Крыммонтажстрой». Общая стоимость работ составила 420 миллионов рублей без привлечения бюджета города.

ФАН обратился к властям Ялты с вопросом о том, где же спортивная зона для приверженцев здорового образа жизни. В администрации города ответили, что в процессе реализации проекта инвестором были выполнены все обязательства, предусмотренные соглашением по благоустройству прилегающей территории.

«При реконструкции и благоустройстве Приморского парка им. Юрия Гагарина, непосредственно примыкающего к набережной Приморского пляжа, было проведено благоустройство сквера в Приморском парке с устройством наружного освещения, установкой детского игрового комплекса, устройством фонтана малых архитектурных форм, заменой покрытия и мощением дорожек гранитной плиткой и брусчаткой», — говорится в ответе администрации ФАН.

Выяснить, были ли такие площадки предусмотрены инвестором в проекте, или же это только озвучивалось в процессе, не удалось.

При этом в администрации указали, что строительство спортивных площадок является приоритетным направлением в организации здорового образа жизни на территории города. Видимо, спортплощадки будут устанавливаться только силами местных властей, так как инвестор все договоренности выполнил.

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