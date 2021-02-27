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Захарова высмеяла «чудный мир западных принципов» после решения AI по Навальному

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Захарова высмеяла «чудный мир западных принципов» после решения AI по Навальному

Москва, 27 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала намерение Amnesty International организовать внутреннее расследование по решению о блогере Алексее Навальном.

Международная правовая организация отказалась считать Навального «узником совести» из-за его высказываний. Однако позднее AI решила провести внутреннее расследование по факту принятия собственного решения. Захарова иронично отметила, что ищут некоего сотрудника, у которого «совесть не выдержала лицемерия».

«О, этот чудный мир западных принципов и их не менее принципиальных несоблюдений», — посмеялась представитель ведомства в Facebook.

Генсек организации Джули Верхаар ранее подтвердила, что в рамках проверки рассмотрят «процедуру принятия решения» о признании Навального «узником совести».

Бабушкинский суд Москвы заменил блогеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. ЕСПЧ опроверг факт политического преследования в отношении Навального.

Представители ООН планируют обнародовать результаты расследования по госпитализации блогера 1 марта. Докладчики не раскрыли предварительных данных по материалам.

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