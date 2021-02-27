В Крыму рассказали, хватит ли воды на полуострове на летний сезон

Симферополь, 27 февраля. В Крыму зимние холода подходят к концу, это значит, что уже скоро начнется массовое таяние снега, который накопился в горах — в некоторых районах слой снежного покрова достигает 70 см. За счет этого должен произойти большой приток воды в водохранилища и другие водные источники, которые за многолетнюю засуху были сильно истощены.

При этом эксперты отмечают, что, несмотря на отсутствие обильных осадков, притоки в водохранилища сохраняются — это хороший признак. Так, например, в Партизанское водохранилище за последние 10 суток пришло около 200 тысяч кубометров воды.

Основные же притоки в водные источники ожидают в апреле-мае, когда в республике обещают максимальные осадки. По оценкам специалистов, даже почти пересохшее Симферопольское водохранилище, которое питает крымскую столицу, до начала лета должно наполниться почти на 50%. Впрочем, это касается и других водохранилищ.

При этом во многих крымских городах сейчас идет использование воды с альтернативных источников, чтобы перед летом наполнить водохранилища. Ялта, например, до недавнего времени полностью питалась за счет воды из рек и водопадов, которые давали более 70 тысяч кубометров воды в сутки.

Благодаря этому крымская курортная столица уже имеет запас воды более чем на три месяца, причем без введения графиков подачи воды. Отметим, что в предыдущие годы от залпового таяния снега Загорское водохранилище Ялты за сутки могло наполниться сразу на 6,5 млн кубометров воды, хотя его общий объем не превышает 28 млн кубов.

Однако сейчас часть воды уходит на подпитку сухого грунта. Как сообщил врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев, в связи с этой ситуацией можно рассчитывать, что только во время таяния снегов Ялта получит около 2–2,5 млн кубометров воды. Не стоит забывать про обильные весенние осадки, которые с нетерпением ждут в республике.

При этом, чтобы провести успешно курортный сезон без отключений, летом нужно порядка 18 млн кубометров воды, сейчас же в запасах имеется только 6,3 млн. На данный момент горожане живут по графикам подачи воды — до этого с 24 января вода поступала в дома без ограничений. Сейчас же альтернативные источники замерзли, поэтому воду подают строго по времени. Но, даже когда они растают, экономить будут все равно ради курортного сезона.

Также отметим, что в Севастополе на реке Бельбек заканчивается строительство водозабора, который во время паводков даст городу-герою и близлежащим районам дополнительно 50 тысяч кубометров воды. Объект должны сдать первого марта, после чего еще две недели отводятся на пусконаладочные работы.

При этом Чернореченское водохранилище, которое является основным водным источником Севастополя, продолжает уверенно наполняться перед летним сезоном. За январь объем воды в нем увеличился более чем на 4,3 млн кубометров, несмотря на то, что графики подачи воды в Севастополе не вводились.

То есть можно с уверенностью говорить, что Крым будет полностью обеспечен водой на летний период и графики подачи воды вряд ли будут вводиться, поскольку таяние снега и обильные осадки должны в значительной мере наполнить все водохранилища Крыма.

Напомним, ранее ФАН сообщал, когда возобновятся круизы по Черному и Азовскому морям.