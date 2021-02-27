Подкаст «ФАН повсюду»: как зародилась и к чему пришла «Хезболла»

Как кружок интеллектуалов превратился в мощное военно-политическое движение? Есть ли в Ливане альтернативы «Хезболле»? Усилится ли американская угроза Ливану с приходом Байдена? Об этом в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает специальный корреспондент Аббас Джума.

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В выпуске:

Создание «Хезболлы»?

Лидеры и ключевые фигуры движения.

От движения интеллектуалов к вертикальной структуре.

Как «Хезболла» стала одним из самых влиятельных игроков региона.

Идеалы Исламской революции 1979 года. Ливанская версия.

Что из себя представляет «Партия Бога» сегодня.

Повлияет ли на Ливан новое обострение между США и Ираном?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, SoundCloud в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube.