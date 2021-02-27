Норкин поделился своим подходом к работе на телевидении

Москва, 27 февраля. Ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин работает в прямом эфире. Он координирует обсуждения гостей передачи согласно редакторскому плану.

По словам тележурналиста, в прямом включении часто приходится отходить от намеченного сценария. Чтобы съемки ток-шоу прошли без неприятных эксцессов, необходимо владеть искусством импровизации. У Норкина отсутствуют особые секреты по подготовке к эфиру, поэтому от него требуется лишь внимательно прочесть сценарий, написанный редакторской группой.

Телеведущий объяснил, что его главная задача заключается в создании атмосферы в стенах студии. Также журналисту необходимо быть крайне внимательным во время ведения дискуссий. Когда обсуждения сбиваются с намеченного плана, Норкин должен их «перехватить».

«Все-таки у нас прямой эфир, и все, что придумывается заранее, все равно не выполняется на сто процентов. Приходится импровизировать», — объяснил медиаменеджер в комментарии «ПолитЭксперту».

Норкин в прошлом выпуске «Места встречи» пошутил о ношении масок и развеселил зрителей анекдотом про жену и тещу, которые не узнали его с другой девушкой.