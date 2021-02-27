Группа Orchestra Beat провела презентацию нового альбома в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 февраля. Участники группы Orchestra Beat провели презентацию нового альбома. Музыканты выступили в петербургском клубе и представили три трека.

Презентация состоялась 26 февраля в клубе The Place. Мероприятие собрало множество гостей и поклонников оркестра.

«Был крутейший концерт, было очень много народу. Мы презентовали часть своего альбома. Три трека записаны на студии, они сведены», — поделился эмоциями участник Orchestra Beat Лаша Микадзе.

Новые композиции уже можно послушать на разных музыкальных площадках: в iTunes, «Яндекс.Музыке», Spotify, а также на YouTube и в TikTok. В планах у группы запись оставшихся авторских треков и съемки клипа.

Orchestra Beat — это духовой оркестр, совмещающий авторские версии популярных хитов с мощным и современным звучанием brass-музыки. В данном направлении композиции исполняют оркестры, состоящие из медных духовых инструментов, дополненных ударной секцией.

Музыканты из Orchestra Beat неоднократно устраивали живые интерактивные выступления на улицах Петербурга и Москвы, а также появлялись на VKfest, Toyota Family Fest, Ice Hockey World Championship и на праздновании Дня России в столице. Кроме того, группа была частью официальной музыкальной поддержки российских спортсменов и болельщиков на Олимпиаде в Корее и выступала на концерте звезды шансона Елены Ваенги в качестве приглашенных артистов.

Выступления Orchestra Beat можно было видеть на Пятом канале и на Life 78. Оркестр планирует дать концерт в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».