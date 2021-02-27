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Экономика

Экспорт российского сахара может сократиться до 300 тысяч тонн

Экспорт российского сахара может сократиться до 300 тысяч тонн

Москва, 27 февраля. Поставки сахара из Российской Федерации могут значительно уменьшиться в текущем сезоне, который длится с октября 2020 года по сентябрь 2021-го.

Международная организация по сахару (ISO) оценивает производство продукта за подотчетный период в России в размере 5,13 миллиона тонн. Экспорт сахара в этом сезоне должен составить 300 тысяч тонн, пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные ISO.

Запасы продукта в начале сезона равнялись 3,23 миллиона тонн. На конец сезона эксперты прогнозируют остаток в 2,16 миллиона тонн, говорится в обзоре. Потребление сахара в РФ оценивается в 5,9 миллиона тонн.

В прошлом сезоне производство этого продукта в стране составило 7,9 миллиона тонн, а экспорт — 1,7 миллиона. В 2020 году урожай уменьшился до 32,4 миллиона тонн, а производство свекловичного сахара упало до 5,8 миллиона тонн (на 20,2 процента).

Ранее Минсельхоз прогнозировал, что в текущем году посевные площади под сахарной свеклой должны быть расширены на 14,4 процента, а производство составит не менее 40 миллионов тонн. При этом сахара в России должны получить около 6 миллионов тонн, считают в ведомстве.

Федеральная служба государственной статистики зафиксировала спад производства сахара в России. Данные приводятся по итогам января 2021 года, пишет Федеральное агентство новостей.

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