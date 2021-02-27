Пенсионерки Златоуста защищают бездомных собак. ФАН-ТВ

В Челябинской области стая бездомных собак напала на школьницу. Пенсионерки и зоозащитники продолжают подкармливать животных. Теперь жители спорят о судьбе уличных псов.

Не поделили собак. Жители Златоуста не знают, что делать с бездомными собаками. На минувшей неделе в районе улицы Аносова стая бродячих псов напала на третьеклассницу. К счастью, пострадал только рюкзак и вещи девочки.

«Вот посмотрите картину: у ребенка собаки отобрали рюкзак. Вот подошла, собрала все учебники. Попросили мужчину, помогает вот. Несет рюкзак разорванный», — говорит Татьяна Глинина, мать пострадавшей девочки.

Девочка шла в школу и решила остановиться посмотреть время. В это время из-за угла выбежала стая.

«Взяли рюкзак да понесли его. Я кричала, заметили люди и стали помогать. <…> Начали лаять всем стадом своим и просто накинулись. Две собаки за мной, я назад. А все остальные просто взяли вещи, пытались там найти что-то и не нашли. Только рюкзак и взяли», — вспоминает школьница.

По словам мамы Насти, девочка получил сильный стресс. В состоянии шока находятся и взрослые.

«Здесь у нас проходящая дорога полностью к детской поликлинике, то есть мамочки с детьми, с колясками ходят в детскую поликлинику. По обе стороны дороги у нас детские сады. Что в эту сторону, что в эту сторону детские сады. Здесь проходящие, видите, здесь все ходят полностью», — рассказывает Татьяна Глинина.

Зоозащитники продолжают кормить собак. Они уверены, собаки добрые и не угрожают людям.

«Собаки ласковые, не надо настраиваться, что они обязательно укусят или сожрут. Они настолько ищут хозяина, потому что собака, у нее инстинкт сторожевой, она охраняет. Где вот они живут, в каком районе, они всех охраняют. У нас осталось пять, было 15, и мы все их кормили. Бабушки здесь нет, она главный герой этого. Ей уже за 80, сколько ей лет? 84 года, она утром, вечером, с такими тяжелыми торбами ходит их кормит, они у нас чистые, они у нас никакие не больные, они у нас ласковые», — говорит в защиту животных Лидия Лесовская, местная жительница.

Представители организации гражданской правовой самозащиты обратились за помощью в Генеральную прокуратуру. Представитель «Гражданского патруля» опубликовал пост о проблеме и пожаловался на бездействие местных властей.