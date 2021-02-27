Диетолог Соломатина предупредила об опасности свежевыжатых соков без мякоти на завтрак

Москва, 27 февраля. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему употребление свежевыжатых соков без мякоти на голодный желудок может навредить здоровью.

По словам специалиста, напитки из цитрусовых фруктов из-за высокого содержания органических кислот могут повредить зубную эмаль и слизистую желудка. А вот мякоть в соках сдерживает всасывание сахаров.

«Свежевыжатые соки действительно могут быть опасны, особенно на голодный желудок, они содержат большое количество органических кислот. Если фрукт сладкий, там много сахара, быстро повышается уровень глюкозы в крови», — объяснила диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также Соломатина рассказала, что лучше не завтракать кашами быстрого приготовления и отказаться от тостов с джемом из-за их высокого гликемического индекса. Дело в том, что после такого приема пищи быстро захочется есть.

Диетолог Римма Мойсенко, в свою очередь, объяснила, какие фрукты могут причинить вред организму. Например, цитрусовые и многие ягоды запускают в организме процесс брожения, поэтому их лучше исключить людям с проблемами ЖКТ.