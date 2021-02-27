Террористы ИГ взорвали газопровод в Сирии

Дамаск, 27 февраля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) подорвали газопровод в сирийской провинции Дейр эз-Зор, передает информационное агентство SANA.

По данным министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, при подрыве трубопровод загорелся в двух местах. На место происшествия едут пожарные и ремонтная бригада. Эксплуатация газопровода остановлена. Террористы регулярно взрывают сирийские нефте- и газопроводы, с целью нанести урон экономике страны. В 2020 году для ударов по объектам они задействовали боевые беспилотники.

За несколько дней до этого на рынке в провинции Дейр эз-Зор прогремел взрыв. Погибли три человека, еще десять пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.