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Венедиктов указал на слабость команды Навального

Венедиктов указал на слабость команды Навального

Москва, 27 февраля. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает ошибочной стратегию руководителей ФБК (признан иноагентом в РФ).

Журналист обратил внимание на неправильные действия соратников российского блогера Алексея Навального. Незаконные митинги были рассчитаны «на короткую дистанцию». Команде провокатора не хватит сил на равноценную поддержку акций и подготовку к парламентским выборам, отметил Венедиктов. Его слова приводит издание «ПолитЭксперт».

«Это значит, что это была неверная стратегия. Стратегия в чем? Продолжать протесты, сосредоточиться на этом, готовиться к выборам, вытащить Алексея. На все сил не хватит, это слабые силы, слабые ресурсы, мало ресурсов», — заявил главред.

Ранее Венедиктов предрек низкую явку на незаконных митингах после ареста Навального. Соратники блогера не способны справиться с руководящей задачей, подчеркнул журналист.

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