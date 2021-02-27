Власти Киева надеются вернуть под свой контроль Донбасс в ближайшие десять лет

Киев, 27 февраля. Киев сможет вернуть Донбасс под контроль Украины в ближайшие десять лет, заявил член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш.

Соответствующее заявление он озвучил в эфире телеканала «Украина 24»​​​.

«Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет, как минимум, у нас есть все-таки освободить Донбасс», — резюмировал Гармаш.

Украинский журналист отметил, что усилия киевских властей по возвращению контроля над территориями Луганской и Донецкой областей «находят отклик на Западе».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за непризнание Крыма территорией России. По словам президента Украины, именно для этого нужно «настоящее стратегическое партнерство».