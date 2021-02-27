Сбитая неизвестным актриса шоу «Уральские пельмени» перенесла операцию

В интервью корреспонденту ФАН актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева рассказала, как она чувствует себя после перенесенной операции на ноге. Во время ее совместного с супругом отпуска в Сочи неизвестный мужчина не справился с управлением на горнолыжном треке и въехал в нее на полном ходу. По словам пострадавшей, виновник происшествия просто извинился и уехал.

«Я сейчас в больнице. В целом все в порядке, чувствую себя нормально. Пока не известно, сколько времени пробуду здесь в больнице, ночью была операция», — заявила актриса.

По данным ФАН, Илана Юрьева сейчас находится в одной из московских больниц. Этой ночью она перенесла операцию под наркозом и сейчас приходит в себя. Врачи говорят, что перелом сложный, и на восстановление потребуется время.

Ранее ФАН писал о том, как Андрей Рожков, звезда команды КВН «Уральские пельмени», рассказал о знакомстве со своей женой Эльвирой. По его словам, главным помощником в деле покорения сердца будущей супруги выступил служебный автомобиль Рожкова, Иж — «Чебурашка», на котором он перевозил мебель, цемент и гвозди.