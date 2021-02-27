Средняя зарплата на Украине втрое меньше, чем в России

Киев, 27 февраля. Украинцы зарабатывают втрое меньше россиян. Такую информацию привела Международная организация труда (МОТ), которая посчитала среднюю зарплату стран мира и составила рейтинг.

Украина заняла 127 место по уровню средней зарплаты, которая составила 194 доллара. Это в полтора раза ниже, чем в Белоруссии, и в три раза меньше оплаты труда в РФ, которая равна 636 долларам.

На первой строчке рейтинга расположилась Швейцария с заработком в 5,4 тыс. долларов. Десятую строчку заняли США с заработком в 2,8 тыс. долларов.

На доход, по мнению специалистов, сильно влияет сфера деятельности. На Украине самыми высокооплачиваемыми являются программисты. В несколько раз меньше заработок врачей и педагогов.

В интернете опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров, передает ФАН. В него вошли менеджер по телефонным продажам, медсестра и столичный автослесарь-автомеханик.