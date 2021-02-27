Sohu: маневр России с крейсером «Москва» вызвал нервную реакцию в НАТО

Пекин, 27 февраля. Россия пошла на трюк с ракетным крейсером «Москва», который позволил существенно увеличить мощь Черноморского флота РФ, считают китайские военные аналитики.

Постоянное присутствие американских кораблей в Черном море поспособствовало решению России о принятии мер, направленных на защиту своих интересов в черноморской зоне. Москве удалось провести крайне важный маневр, который изменит расстановку сил в близлежащих к РФ водах, цитирует китайское издание Sohu «ПолитРоссия». Речь идет о возвращении в строй ракетного крейсера «Москва», что вызвало беспокойство у НАТО. И на то есть веские причины, так как этот корабль является одним из самых сильных надводных кораблей в составе ВМФ России.

««Москва» обладает чрезвычайно большими наступательными и оборонительными возможностями, что превращает ее в один из самых опасных боевых кораблей в мире,» — пишут военные аналитики.

Возвращение этого ракетного крейсера стало большой неожиданностью для западных военных, так как никто из них особо не верил в то, что Россия сможет вернуть к жизни столь мощное боевое судно. Теперь расстановка военных сил в Черноморском регионе измениться, потому что «Москва» — единственный корабль в составе ЧФ РФ, который обладает тяжелыми противокорабельными ракетами. Китайские эксперты уверены, что наличие у ракетного крейсера 16-ти ракет П-1000 станет большой проблемой для Запада.

Ранее ФАН писал, что журналисты американского издания National Interest назвали самые грозные корабли ВМФ России. Самым первым в рейтинге стал ракетный крейсер «Москва», который был разработан еще в 1970-х годах.