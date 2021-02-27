Facebook может остаться без пользователей из Индии и России

Москва, 27 февраля. Кандидат исторических наук, политолог и главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин призвал Россию перенять опыт Индии по регулированию зарубежных соцсетей.

Правительство Индии ранее обвинило Facebook в двойных стандартах при блокировке постов и аккаунтов и ужесточило правила регулирования Twitter и WhatsApp на территории страны. Теперь данные платформы обязаны создать в Индии специальные комиссии, которые будут контролировать удаление и блокировку постов и аккаунтов из соцсетей.

Бредихин поддержал такую инициативу, отметив, что в государстве подойдут к этому вопросу очень ответственно. Он также выразил мнение, что России необходимо продвигать и свои платформы, которые будут безопасными для собственных граждан и лишат Facebook аудитории.

«В России данный опыт также будет интересен. Если у Индии все получится, то и нам, естественно, нужно будет этим опытом воспользоваться. В любом случае, нужно развивать те мессенджеры, которые будут базироваться на территории нашей страны», — подчеркнул он в беседе с Nation News.

Тем более, что у страны есть эти разработки и мессенджеры. Их просто нужно грамотно рекламировать, заключил политолог.

Twitter и Facebook возглавили рейтинг злостных нарушителей закона РФ среди социальных сетей, пишет ФАН. Так, на одну противоправную публикацию в Twitter приходится 10 465 пользователей, в Facebook — 12 180, а в Instagram — 22 564.