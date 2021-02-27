Западные дипломаты посетили место гибели Немцова. События дня. ФАН-ТВ

Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России

Дело Обамы живет: сенатор Алексей Пушков увидел, как в зеркале, в международной политике Джо Байдена стиль предшественника. Недаром нынешний хозяин Белого дома работал в администрации первого в Штатах президента-афроамериканца. Комментируя в Telegram планы США ввести новые санкции против России, наш политик отметил чрезвычайную активность «застоявшихся в политическом стойле демократов». Только вчера Соединенные Штаты нанесли удар по Сирии, а сегодня уже анонсируют новые ограничительные меры против России.

«Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле — русофобскую публику, как это делал их гуру Обама, ошибившийся во всем и проваливший во внешней политике все, что только мог. Байдену стоило бы сделать из этого выводы, но он не хочет. Напрасно», — заявил Пушков.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что Соединенные Штаты готовятся ввести новые антироссийские санкции «в течение недель». Она подчеркнула, что российский вопрос «включает несколько компонентов». Среди смертных грехов, которые вот уже который год Вашингтон бездоказательно пытается приписать Москве, пресловутое «вмешательство» в выборы и хакерская атака, а также мифические награды за головы американских солдат в Афганистане.