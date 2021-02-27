Западные дипломаты посетили место гибели Немцова. События дня. ФАН-ТВ

Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Дело Обамы живет: сенатор Алексей Пушков увидел, как в зеркале, в международной политике Джо Байдена стиль предшественника. Недаром нынешний хозяин Белого дома работал в администрации первого в Штатах президента-афроамериканца. Комментируя в Telegram планы США ввести новые санкции против России, наш политик отметил чрезвычайную активность «застоявшихся в политическом стойле демократов». Только вчера Соединенные Штаты нанесли удар по Сирии, а сегодня уже анонсируют новые ограничительные меры против России.
«Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле — русофобскую публику, как это делал их гуру Обама, ошибившийся во всем и проваливший во внешней политике все, что только мог. Байдену стоило бы сделать из этого выводы, но он не хочет. Напрасно», — заявил Пушков.
Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что Соединенные Штаты готовятся ввести новые антироссийские санкции «в течение недель». Она подчеркнула, что российский вопрос «включает несколько компонентов». Среди смертных грехов, которые вот уже который год Вашингтон бездоказательно пытается приписать Москве, пресловутое «вмешательство» в выборы и хакерская атака, а также мифические награды за головы американских солдат в Афганистане.
Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова
Около 20 иностранных дипломатов возложили цветы к месту гибели политика Бориса Немцова в Москве. В частности, послы США, Великобритании и Латвии посетили Большой Москворецкий мост, где ровно шесть лет назад был застрелен российский политик. Соответствующие записи появились на Twitter-страничках представителей западных дипведомств. По сообщениям СМИ, на мосту собрались порядка ста человек, включая волонтеров и журналистов. В этом году столичные власти отказались от проведения традиционного марша в центре города. Так называемая «оппозиция» при помощи западных кураторов тщетно пыталась сделать из покойного сакральную жертву для разжигания протестных настроений. Фигуре Немцова не хватило масштаба: в народной памяти сохранились многочисленные скандалы, связанные с именем экс-губернатора Нижегородской области, бывшего вице-премьера ельцинской эпохи и несостоявшегося президента. Исполнители резонансного преступления осуждены на внушительные сроки — от 11 до 20 лет.
В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»
В Москве стартовала вакцинация добровольцев препаратом «Спутник Лайт». За два дня медосмотр прошли уже 490 человек. Клинические испытания очередной разработки Центра имени Гамалеи начались 18 февраля. Как заявил тогда мэр Москвы Сергей Собянин, иммунитет к COVID-19 после прививки «Спутник Лайт» начнет формироваться через неделю, а максимальное число антител появится через месяц после вакцинации. Днем ранее Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований этой однокомпонентной вакцины от коронавируса. Для формирования иммунитета от COVID-19 препарат не нужно вводить в два этапа. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что вакцина будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V» более «долгоиграющий»: он позволяет приобрести иммунитет до двух лет.