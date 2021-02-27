В США успешно завершились испытания новой боевой системы управления

Вашингтон, 27 февраля. Пентагон завершил испытания авиабомб GBU-39/B SDB с системой управления, созданной в рамках программы «Золотая орда» (Golden Horde).

Подробности проведенных испытаний не разглашаются, однако по информации Flightglobal четыре образца GBU-39/B SDB во время полета распределили между собой цели и скорректировали взаимодействие таким образом, чтобы одновременно поразить мишени. В Исследовательской лаборатории ВВС США тестирование признали успешным.

Сам по себе проект Golden Horde разработан для создания боевой системы управления, которая сможет объединить разное оружие, способное поражать неприятеля в воздухе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители США приняли баллистическую ракету Trident II за НЛО.