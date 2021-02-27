Три человека задержаны по делу об избиении музыканта «Машины времени»

Москва, 27 февраля. Столичная полиция задержала трех человек, подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени» Александра Дитковского и его друга, сообщил источник ФАН.

Как стало известно ранее, нападение произошло на парковке. Пятеро человек сначала просили милостыню, а потом устроили драку. В результате потасовки Дитковский получил перелом лицевой кости.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям о побоях и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Правоохранители смогли установить личности троих причастных к нападению и оперативно их задержать. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента, а также местонахождение двоих подельников задержанных.