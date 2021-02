На грани выживания: почему народ Йемена вышел на улицы

Десятки тысяч йеменцев вышли на общенациональные акции протеста против блокады, организованной саудовской коалицией. Начавшиеся 26 февраля выступления вызваны гуманитарной катастрофой, развернувшейся на территории страны.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что заставило иностранную коалицию прибегнуть к преступным методам ведения войны и как это отразилось на жизни населения Йемена.

Протесты охватили территории, подконтрольные хуситскому движению «Ансар Аллах», на западе Йемена. Недовольство было вызвано тотальной блокадой и закрытием международного аэропорта Сана, в результате которых оказались перекрыты поставки продовольствия и медикаментов на эти земли. В провинции Дамар демонстранты и вовсе прошли к офису ООН, призвав организацию помочь в снятии жестокой осады.

Главный лозунг митингов — «Блокада агрессорской коалиции убивает йеменский народ» — кратко определяет последствия иностранного вмешательства в затянувшийся конфликт.

Открытая фаза текущего военного противостояния на территории Йемена продолжается с 2014 года, когда движение «Ансар Аллах» захватило ряд западных городов и столицу Сану.

Главной предпосылкой восстания хуситов стала их дискриминация по религиозному признаку на государственном уровне. Суннитские правительства Йемена на протяжении десятилетий проводили практику притеснения шиитов на всей территории страны.

In the debate around Yemen, the thing that gets lost is the the historical subjugation and oppression of the Houthis, particularly Houthi women. Our foreign policy should empower marginalized people, but instead it is sentencing them to death. It's time to defund this war.