На грани выживания: почему народ Йемена вышел на улицы

Десятки тысяч йеменцев вышли на общенациональные акции протеста против блокады, организованной саудовской коалицией. Начавшиеся 26 февраля выступления вызваны гуманитарной катастрофой, развернувшейся на территории страны.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что заставило иностранную коалицию прибегнуть к преступным методам ведения войны и как это отразилось на жизни населения Йемена.

Волна народного возмущения

Протесты охватили территории, подконтрольные хуситскому движению «Ансар Аллах», на западе Йемена. Недовольство было вызвано тотальной блокадой и закрытием международного аэропорта Сана, в результате которых оказались перекрыты поставки продовольствия и медикаментов на эти земли. В провинции Дамар демонстранты и вовсе прошли к офису ООН, призвав организацию помочь в снятии жестокой осады.

Главный лозунг митингов — «Блокада агрессорской коалиции убивает йеменский народ» — кратко определяет последствия иностранного вмешательства в затянувшийся конфликт.

«Как вы дошли до жизни такой?»

Открытая фаза текущего военного противостояния на территории Йемена продолжается с 2014 года, когда движение «Ансар Аллах» захватило ряд западных городов и столицу Сану.

Главной предпосылкой восстания хуситов стала их дискриминация по религиозному признаку на государственном уровне. Суннитские правительства Йемена на протяжении десятилетий проводили практику притеснения шиитов на всей территории страны.

In the debate around Yemen, the thing that gets lost is the the historical subjugation and oppression of the Houthis, particularly Houthi women. Our foreign policy should empower marginalized people, but instead it is sentencing them to death. It's time to defund this war. — Jesse "Abolish the Filibuster" Rubens???? (@jesserubens) March 19, 2018

Военная фаза конфликта была близка к завершению в феврале 2015 года, когда президент Абд-Раббу Мансур Хади подал в отставку. Однако в марте ему удалось бежать в город Аден, где он объявил об отзыве своего заявления и стал номинальным лидером антихуситских сил в Йемене. Кроме того, Хади, будучи официальным главой страны, пригласил соседние государства вмешаться в конфликт, тем самым дав им на это законный повод.

Девять арабских государств во главе с Саудовской Аравией приступили к операции вторжения «Решающий шторм» всего через несколько дней после приглашения. Данный факт говорит о том, что руководства арабских стран изначально рассматривали вариант военного вмешательства и осуществили соответствующие приготовления заранее.

Thread!



In 2015 Saudi Arabia intervened in the civil war in Yemen and launched Operation Decisive Storm. Five years later, the Houthis are still a strong fighting force in Yemen. What has this war accomplished since 2015? 1/ https://t.co/fIdiDUtgF1 — WEDA???? #WeAreAllAssange (@DaPeaple) March 5, 2020

Главным интересом коалиции суннитских государств являлось недопущение распространения в регионе влияния Ирана, который со схожим усердием принялся поддерживать шиитов из «Ансар Аллах».

По мере того, как арабские страны и Тегеран «вкачивали» ресурсы в йеменскую войну, вооруженное противостояние затягивалось. Со временем коалиция стала распадаться из-за финансовой обременительности этой кампании и отсутствия возможностей к ее завершению в обозримой перспективе.Сейчас активными «интервентами» остаются лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чьи интересы в этой войне изменились и разделились.

Так, ОАЭ увидели для себя возможность в присоединении острова Сокотра, позволяющего контролировать морские торговые пути из Красного моря в Индийский океан. Кроме того, Абу-Даби заинтересован в отделении Южного Йемена и создании в нем марионеточного правительства, что предоставило бы в распоряжение Эмиратов нефтепроводы из провинции Мариб к южному побережью.

С этими целями в 2017 году был создан так называемый Южный переходный совет (ЮПС). Формально он относится к антихуситским силам, но опирается исключительно на поддержку ОАЭ. В свою очередь Саудовская Аравия не заинтересована в расчленении Йемена. Для Эр-Рияда желателен переход всей территории страны под контроль хадистов, так как значительная часть Северного Йемена уже находится во власти «Ансар Аллах». Распад государства означает закрепление Ирана в регионе, чему противостоять будет уже невозможно, поскольку коалиция окончательно распадется.

На практике этот конфликт интересов выражается в периодических локальных стычках хадистов и ЮПС, а также в отсутствии взаимопомощи между ними при наступлениях хуситов.

На войне все средства хороши?

По итогам «Решающего шторма» саудовская коалиция была обвинена в целом ряде военных преступлений. По данным ООН, в нарушение международных норм авиация наносила удары по лагерям беженцев, жилым районам, мечетям, школам, рынкам, больницам и другим местам скопления гражданского населения. При этом активно применялись запрещенные кассетные боеприпасы. Также в ходе неизбирательных бомбардировок погибло 8,7 тысячи мирных жителей и 9,8 тысячи были ранены. Еще одним преступлением, подпадающим под пункт о жестоком обращении с гражданским населением, является воздушная, сухопутная и морская блокада Йемена.

Those children are in their last weeks and months. #Iran is fully prepared to help avert the large-scale man-made famine in #Yemen, but there is a need of, first, lifting the blockade.https://t.co/pAzYPqPwcP — Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) February 25, 2021

В первую очередь это было сделано для пресечения поставок иранского оружия хуситам. Однако вместе с тем на территорию, подконтрольную «Ансар Аллах», перестали поступать продовольствие, топливо, медикаменты и иные предметы первой необходимости. Из-за того, что продовольственные потребности Йемена на 90% удовлетворяются за счет импорта, блокада привела к развитию гуманитарного кризиса и вспышке холеры. В настоящий момент около 20 миллионов йеменцев остро нуждаются в воде и пище. Ситуация усугубляется тем, что коалиция намеренно уничтожает объекты сельского хозяйства и водоснабжения в районах, подконтрольных хуситам.

В рамках решения проблемы нехватки топлива «Ансар Аллах» предпринял наступление на нефтеносную провинцию Мариб. В настоящий момент силы хуситов планомерно продвигаются вглубь территории хадистов, угрожая захватом одноименного города. Успех этой операции может ознаменовать перелом в войне.

Гуманитарные проблемы, пусть и в менее выраженном виде, характерны также для людей, проживающих на территориях хадистов и ЮПС. Блокада их не коснулась, однако поставок со стороны коалиции недостаточно для поддержания приемлемого уровня жизни населения. Система коммунального хозяйства в стране уничтожена, причем преимущественно из-за отсутствия технической поддержки объектов жизнеобеспечения и нехватки топлива для электростанций, которые, помимо всего прочего, должны питать водонасосные станции.

Заокеанские игроки

Немалую роль в развитии конфликта и гибели тысяч мирных жителей сыграли страны Запада, снабжающие Саудовскую Аравию и ОАЭ вооружением, а также оказывающие им материально-техническую и разведывательную поддержку. Ряд государств-членов НАТО во главе с США на протяжении последних лет помогает коалиции, чтобы воспрепятствовать расширению иранского влияния в регионе Персидского залива. Кроме того, через поддержку саудитов Запад борется с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове. Война выгодна и оружейному лобби этих государств.

Впрочем, недавно Соединенные Штаты на неопределенное время приостановили выполнение некоторых военных контрактов — якобы для их проверки на соответствие «стратегическим целям и внешнеполитическим интересам» США.

Пауза в продаже свидетельствует о новом подходе Соединенных Штатов к отношениям с Ираном: новоизбранный американский президент Джо Байден выразил намерение вернуться в ядерную сделку.

Справедливый гнев

Продолжение войны, как и иностранное участие в ней, в будущем лишь усугубит и без того критическую ситуацию, в которой находится гражданское население Йемена. Недоступность воды, пищи и медпомощи уже привела к массовому оттоку населения из страны и гибели тысяч жителей. Те же, кто не смог покинуть охваченную голодом, жаждой и болезнями территорию, вынуждены наблюдать за тлеющим конфликтом, конца которому не видно.

Mass demonstration in Saada condemns US aggression, blockade on Yemen | Yemen Press Agency https://t.co/w3O7WW7fCz — carina malatesta (@MalatestaCarina) February 26, 2021

Несмотря на то, что в «зоне риска» находится все население Йемена, текущие митинги происходят только в районах, подконтрольных хуситам. Очевидно, что всплеск народного гнева на территориях хадистов и ЮПС, поддерживаемых членами коалиции, чреват их подавлением. Вряд ли эти выступления будут пресекаться армией — гораздо более эффективной стратегией видится сокращение мятежным районам и без того малой, но необходимой помощи.

«Прорыв» народного возмущения на севере Йемена свидетельствует о том, что жители дошли до определенной «точки кипения» и массовые митинги должны стать сообщением для мирового сообщества о гуманитарной катастрофе, развернувшейся на краю Аравийского полуострова.

1 Организация запрещена на территории РФ.