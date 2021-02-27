Москва, 27 февраля. В студии программы «На самом деле» агентства NewsFront публицист Марк Соркин и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский обсудили современную повестку США.

Соркин заявил, что в США сегодня у власти снова находятся либеральные глобалисты. Те, кто выступает за мир без границ, уничтожая напрочь все национальные идеи других стран и их границ. Единственные, кто выступают сегодня против и способны дать отпор Вашингтону, это Россия, Китай, Индия, Иран и Израиль. Защитить все эти государства сможет только российская сторона.

«А воевать с Россией страшно и здесь выбирается новая ветвь. Сначала это было внушение того, что у них все плохо, и они своего добились. Но сегодня Россия снова стала глобальным фактором. Сейчас в событиях вокруг памятника Дзержинского я увидел серьезную проблему, попытка вбить клин между исторической Россией и современной», — заявил Соркин в интервью каналу News Front.

Соркин уверен в том, что Россия очень сильно мешает Евроатлантической цивилизации строить свой однополярный мир. По его мнению сегодня важно понять, какие меры необходимо предпринять, чтобы молодежь не поддавалась на уловки запада.

Публицист считает, что Россия должна отвечать строго и без предупреждения.

«Я не вижу необходимости предупреждать об ответных действиях. Вся эта гадость должна увидеть, что если вы хотите воевать, попробуйте. Любое преступление должно получить адекватный ответ. И поверьте мне, от безнаказанности наглеют, чем дальше, тем больше. Вспомните, как радовалась вся страна, когда Крым вернулся домой. Неважно какие убеждения были, радовалась вся страна. Чего сейчас ждем? На кого Богу молимся на Байдена, на Макрона, на Меркель? Кто мешает сказать: ребята, стоп. Это территория наша!», — подчеркнул он.

Ранее ФАН писал о том, как бороться с усилением военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ.